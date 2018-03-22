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В областном центре ГИБДД проведет несколько рейдов в один день
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В областном центре ГИБДД проведет несколько рейдов в один день 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове сотрудники ГИБДД проведут сразу три рейда в один день.
По информации отдела пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, рейды пройдут в городе 23 марта. В утренние часы водителей будут проверять на предмет соблюдения правил перевозки детей. Экипажи ГИБДД будут стоять вблизи образовательных учреждений города — школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений.
Также в течение всего дня в разных районах города водителей будут проверять на трезвость. Правонарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет. Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства не выполнит законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Помимо этого, в городе будут работать экипажи ГИБДД без специальной цветографической окраски. Нарушителей будут выявлять методом скрытого контроля, фиксировать нарушения с помощью видеосъемки и передавать на ближайшие посты ДПС.
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