Челябинских родителей предупредили о проверках ГИБДД

Сотрудники ГИБДД Челябинске 21 марта проведут специальный рейд для выявления автомобилистов, которые нарушают правила перевозки детей, сообщают в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

«Экипажи ДПС будут приближены к образовательным организациям. Инспекторы проведут массовую проверку прибывающих автомобилей», — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД напоминают, что по правилам детей младше 7 лет можно перевозить в автомобиле только с использованием специального удерживающего устройства, подобранного в соответствии с ростом и весом юного пассажира. Детей с 7 до 14 лет можно перевозить с использованием удерживающего устройства или ремня безопасности. За нарушение родителям грозит штраф до 3 тысяч рублей.