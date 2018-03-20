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Челябинских родителей предупредили о проверках ГИБДД
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Челябинских родителей предупредили о проверках ГИБДД 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сотрудники ГИБДД в Челябинске 21 марта проведут специальный рейд для выявления автомобилистов, которые нарушают правила перевозки детей, сообщают в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.
«Экипажи ДПС будут приближены к образовательным организациям. Инспекторы проведут массовую проверку прибывающих автомобилей», — пояснили в ведомстве.
В ГИБДД напоминают, что по правилам детей младше 7 лет можно перевозить в автомобиле только с использованием специального удерживающего устройства, подобранного в соответствии с ростом и весом юного пассажира. Детей с 7 до 14 лет можно перевозить с использованием удерживающего устройства или ремня безопасности. За нарушение родителям грозит штраф до 3 тысяч рублей.
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