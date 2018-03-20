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Индианка погибла от взрыва смартфона
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Индианка погибла от взрыва смартфона 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Смартфон 18-летней Умы Орам из Индии взорвался во время телефонного разговора. От полученных травм девушка скончалась в больнице, сообщило издание Daily Mail.
Трагедия произошла в штате Одиша. Незадолго до этого обладательница гаджета подключила его к зарядному устройству.
После случившегося врачи попытались спасти девушку. Взрыв травмировал ее руку, ногу и грудь. Однако несмотря на усилия медиков пострадавшая умерла не приходя в сознание.
Причины взрыва устройства пока неизвестны.
На днях в квартире жилого дома в Ахтубинске взорвался телевизор. В результате пострадал годовалый ребенок. На данный момент его перевели из реанимации в палату терапии. Жизни малыша ничего не угрожает.
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