Индианка погибла от взрыва смартфона 

Смартфон 18-летней Умы Орам из Индии взорвался во время телефонного разговора. От полученных травм девушка скончалась в больнице, сообщило издание Daily Mail.
Трагедия произошла в штате Одиша. Незадолго до этого обладательница гаджета подключила его к зарядному устройству.
После случившегося врачи попытались спасти девушку. Взрыв травмировал ее руку, ногу и грудь. Однако несмотря на усилия медиков пострадавшая умерла не приходя в сознание.
Причины взрыва устройства пока неизвестны.
На днях в квартире жилого дома в Ахтубинске взорвался телевизор. В результате пострадал годовалый ребенок. На данный момент его перевели из реанимации в палату терапии. Жизни малыша ничего не угрожает.