Индианка погибла от взрыва смартфона

Смартфон 18-летней Умы Орам из Индии взорвался во время телефонного разговора. От полученных травм девушка скончалась в больнице, сообщило издание Daily Mail.

Трагедия произошла в штате Одиша. Незадолго до этого обладательница гаджета подключила его к зарядному устройству.

После случившегося врачи попытались спасти девушку. Взрыв травмировал ее руку, ногу и грудь. Однако несмотря на усилия медиков пострадавшая умерла не приходя в сознание.

Причины взрыва устройства пока неизвестны.