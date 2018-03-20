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В Пензенской области депутат скрыл наличие семи автомобилей у жены
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В Пензенской области депутат скрыл наличие семи автомобилей у жены 

PNZdrive 3 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области исполняющего обязанности главы Нечаевского сельсовета Алексея Карпеева и депутата собрания представителей Мокшанского района Александра Бердникова уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что первый скрыл собственный доход и доход своей супруги в размере свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, на официальном сайте органа местного самоуправления не оказалось данных об одном из его автомобилей.
«В свою очередь, народный избранник Бердников при предоставлении сведений об имуществе своей супруги указал лишь один из восьми автомобилей, находящихся в ее собственности по данным ФИС ГИБДД. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесены представления. По результатам их рассмотрения Карпееву объявлен выговор. Решением Собрания представителей Мокшанского района полномочия депутата Бердникова досрочно прекращены», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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