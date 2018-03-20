В Прибайкалье отремонтируют участки дорог четырех федеральных трасс

Иркутской области и Бурятии начался капитальный ремонт участков четырех федеральных трасс. Об этом сообщает УПРДОР Южный Байкал.

В настоящее время в Кабанском, Иволгинском, Тункинском районах Республики Бурятия, а также в Слюдянском районе Иркутской области развернут целый комплекс первоочередных работ, включающий в себя кирковку существующего покрытия, снятие растительного грунта, планировку верха земляного полотна и откосов насыпи, укладку геосетки, устройство дополнительного и нижнего слоев основания дорожной одежды.

На участках уже введено временное ограничение скорости движения транспорта до 40 км/ч, о чем водителей информируют временно установленные дорожные знаки.

Ремонтируемые участки:

Р-258 «Байкал» (с 291 по 307 км и 136 по 142 км),

А-340 Улан-Удэ-Кяхта, граница с Монголией (с 30 по 35 км)

А-333 Култук-Монды, граница с Монголией (со 124 по 127 км)

В ходе работ на объектах произведут замену и усиление дорожной одежды, верхний слой покрытия будет выполнен из щебёночно-мастичного асфальтобетона. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках обустроят автобусные остановки, установят дорожные знаки и барьерного ограждение.

Ввод в эксплуатацию капитально отремонтированных участков автодорог намечен на декабрь 2018 года.