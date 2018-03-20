В Екатеринбурге иномарка сбила школьницу

Очередное ДТП из-за того, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает портал Е1, столкновение произошло на улице Таватуйской. Восьмилетняя девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в нее врезался автомобиль Hyundai.

— Водитель «Хендэ IХ 35», двигаясь со стороны улицы Надеждинская в направлении переулка Теплоходный, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 8— летнюю девочку, которая вместе с мамой переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. За рулем находился 41-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 13 лет, — рассказали в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. После осмотра, врачи сказали, что серьезных травм девочка не получила: у нее ушиб правой руки.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга