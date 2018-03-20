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Американские полицейские не нашли вины автоматики Uber в смертельном ДТП
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Американские полицейские не нашли вины автоматики Uber в смертельном ДТП 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Полиция не нашла вины автоматики Uber в ДТП, повлекшем гибель велосипедистки, сообщила газете San Francisco Chronicle Сильвия Моир, шеф полиции в Темпл, штат Аризона.
"Ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме — в автономном или с водителем — основываясь на том, как она (велосипедистка) выскочила из тени прямо на дорогу. Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом инциденте", — сказала Моир.
Ранее 49-летняя Элейн Херцберг погибла при столкновении ее велосипеда с автономным джипом марки Volvo.
По словам шефа полиции, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.
Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.
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