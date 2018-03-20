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Трехлетняя девочка травмировала голову в ДТП с автобусом
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Трехлетняя девочка травмировала голову в ДТП с автобусом 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В 13.10 в Дзержинском районе произошло столкновение Hyundai Matrix и автобуса №39, в котором пострадала маленькая девочка. 31-летняя женщина-водитель двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина с левым поворотом на улицу Королева. Однако она не рассчитала маневр и врезалась во встречный автобус ЛиАЗ.
Трехлетняя пассажирка Hyundai получила ушиб головы и была доставлена в больницу. Еще один ребенок, 15-летний мальчик, также ушиб голову и сломал ключицу, перебегая 19 марта вне зоны пешеходного перехода улицу Танкистов в Ленинском районе.
ДТП произошло в 20.30 у дома № 21. 44-летний водитель Daewoo Matiz, двигавшийся со стороны улицы Связистов в сторону улицы Бийская, не успел затормозить перед внезапно возникшим перед машиной юным пешеходом.
В последние дни дороги Новосибирска покрылись коркой льда в связи с неблагоприятными дорожными условиями. Об этом ранее предупреждал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. «Это нужно красным подчеркивать», — отмечал специалист. 21 марта возможно штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, снег и дождь со снегом.
В выходные 3 и 4 марта Новосибирск также накрыл вал ДТП — четыре столкновения и шесть наездов на пешеходов, в том числе детей. Так, пятилетний мальчик на улице Дуси Ковальчук буквально бросился под колеса «Тойоты».
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