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Во Владивостоке произошло ДТП из-за солнца
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Во Владивостоке произошло ДТП из-за солнца 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Во вторник, 20 марта, солнечная погода во Владивостоке стала причиной ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @dps_vl.
Авария произошла в районе дома №76 на улице Адмирала Юмашева. Водитель автомобиля Nissan Cedric поворачивал в сторону торгового центра, когда в него врезался Isuzu Bighorn. По словам виновника аварии, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил поворачивающую машину.
В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения. Пострадавших нет.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 19, 2018 at 4:40pm PDT
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