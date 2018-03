Во Владивостоке произошло ДТП из-за солнца 

Авария произошла в районе дома №76 на улице Адмирала Юмашева. Водитель автомобиля Nissan Cedric поворачивал в сторону торгового центра, когда в него врезался Isuzu Bighorn. По словам виновника аварии, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил поворачивающую машину.

В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения. Пострадавших нет.

