Во Владивостоке произошло ДТП из-за солнца

Во вторник, 20 марта, солнечная погода во Владивостоке стала причиной ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @dps_vl.

Авария произошла в районе дома №76 на улице Адмирала Юмашева. Водитель автомобиля Nissan Cedric поворачивал в сторону торгового центра, когда в него врезался Isuzu Bighorn. По словам виновника аварии, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил поворачивающую машину.

В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения. Пострадавших нет.