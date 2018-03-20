На 90-летнюю старушку в Кузбассе обрушился козырек подъезда

Инцидент произошел накануне в одном из домов по улице Квартал Северный. Престарелая местная жительница выходила из подъезда, когда ей на голову упал массивный кусок бетона. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, жильцы регулярно обращались в управляющую компанию с требованием отремонтировать козырек, но ситуация не менялась. Теперь неисключено, что работу управляющей компании проверят контролирующие и правоохранительные органы.

Пострадавшая старушка уже находится дома и чувствует себя хорошо.