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На 90-летнюю старушку в Кузбассе обрушился козырек подъезда
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На 90-летнюю старушку в Кузбассе обрушился козырек подъезда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел накануне в одном из домов по улице Квартал Северный. Престарелая местная жительница выходила из подъезда, когда ей на голову упал массивный кусок бетона. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, жильцы регулярно обращались в управляющую компанию с требованием отремонтировать козырек, но ситуация не менялась. Теперь неисключено, что работу управляющей компании проверят контролирующие и правоохранительные органы.
Пострадавшая старушка уже находится дома и чувствует себя хорошо.
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