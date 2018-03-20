Под Красноярском после падения автоцистерны строительный битум потек к реке

Под Красноярском на 4 километре трассы Ачинск-Бирилюссы произошло ДТП с участием автоцистерны с битумом. В итоге вещество потекло к воде, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Известно, что битумовоз ударился о свою же бочку. В итоге цистерна оказалась пробитой, содержащийся в ней битум стал стекать к реке. Как сообщают специалисты, данное вещество не растворяется в воде, поэтому появилась угроза загрязнения. Однако спасателем удалось предотвратить ЧП. Они снегом перегородили путь для битума. Сбором вязкого вещества занялся собственник.