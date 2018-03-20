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Подросток сломал ключицу под колёсами Daewoo на тёмной улице
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Подросток сломал ключицу под колёсами Daewoo на тёмной улице 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 19 марта в Новосибирске переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве.
«Водитель сам доставил молодого человека в больницу, вызвал ГИБДД и вернулся на место происшествия», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
В автоинспекции пояснили, что ДТП произошло в 20:30 возле дома № 21 по улице Танкистов. По предварительным данным, 44-летний водитель Daewoo Matiz ехал со стороны улицы Связистов в направлении Бийской и сбил подростка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавший в ДТП пешеход ушибся головой и сломал ключицу.
Сам водитель пояснил автоинспекторам, что ехал со скоростью 40 км/час, когда на проезжую часть вышел подросток со своими друзьями. В темноте водитель не заметил людей, и молодой человек попал под колеса, передали в автоинспекции.
Ещё один ребёнок вчера днём пострадал в ДТП на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Королёва, где столкнулись Hyundai Matrix и автобус № 39. Трёхлетняя пассажирка машины попала в больницу с ушибом головы.
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