Подросток сломал ключицу под колёсами Daewoo на тёмной улице

Вечером 19 марта в Новосибирске переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве.

«Водитель сам доставил молодого человека в больницу, вызвал ГИБДД и вернулся на место происшествия», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

В автоинспекции пояснили, что ДТП произошло в 20:30 возле дома № 21 по улице Танкистов. По предварительным данным, 44-летний водитель Daewoo Matiz ехал со стороны улицы Связистов в направлении Бийской и сбил подростка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавший в ДТП пешеход ушибся головой и сломал ключицу.

Сам водитель пояснил автоинспекторам, что ехал со скоростью 40 км/час, когда на проезжую часть вышел подросток со своими друзьями. В темноте водитель не заметил людей, и молодой человек попал под колеса, передали в автоинспекции.