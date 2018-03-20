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В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи
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В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи 

ТАСС 30 минут назад
Фото: СибДепо
КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские в Кемеровской области проводят проверку по факту ДТП с участием скорой помощи в городе Прокопьевск, автомобиль съехал с дороги и перевернулся, пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник.
Автоавария произошла 19 марта, в момент ДТП скорая помощь перевозила пациента в больницу. «Автомобиль „ГАЗ“ съехал с дороги и перевернулся. В результате автоаварии травмированы четыре человека: водитель, двое медицинских работников, а также 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД по региону ТАСС уточнили, что пострадавшие лечатся амбулаторно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. «Предварительно установлено, что водитель скорой помощи не учел неблагоприятные погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения», — добавили в пресс-службе.
Как отметили ТАСС в ведомстве, что в числе неблагоприятных погодных условий — гололедица.
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