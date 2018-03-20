В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи

Автоавария произошла 19 марта, в момент ДТП скорая помощь перевозила пациента в больницу. «Автомобиль „ГАЗ“ съехал с дороги и перевернулся. В результате автоаварии травмированы четыре человека: водитель, двое медицинских работников, а также 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы», — сказали в пресс-службе.

ГУ МВД по региону ТАСС уточнили, что пострадавшие лечатся амбулаторно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. «Предварительно установлено, что водитель скорой помощи не учел неблагоприятные погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения», — добавили в пресс-службе.

Как отметили ТАСС в ведомстве, что в числе неблагоприятных погодных условий — гололедица.