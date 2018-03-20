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За эвакуацию автомобиля с водителем могут посадить на 8 лет
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За эвакуацию автомобиля с водителем могут посадить на 8 лет 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России могут ввести уголовную ответственность за эвакуацию автомобиля с находящимся внутри него водителем или ребёнком. Соответствующий законопроект 20 марта рекомендовал к первому чтению Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с зампредом фракции Ярославом Ниловым.
Они предложили внести изменения в статью 127 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса РФ о том, что за эвакуацию автотранспортных средств с людьми, находящимися внутри салона, можно будет посадить на срок от 4 до 8 лет.
По мнению законодателей, отсутствие ответственности и самоуправство некоторых работников эвакуационных служб при эвакуации автомобилей вместе с людьми не только ведет к нарушению прав граждан, незаконному лишению их свободы, но и несет прямую угрозу их жизни и здоровью.
В часть 2 статьи 127 УК РФ законодатели предлагают внести новый пункт «а1», касающийся ответственности за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Сегодня за незаконное лишение человека свободы предусмотрены принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Депутаты предлагают лишать свободы на срок от 4 до 8 лет, если в салоне находится несовершеннолетний.
Ярослав Нилов отметил, что с учётом увеличения количества случаев эвакуации с находящимся внутри машины человеком, надо вводить уголовную ответственность, как для водителя эвакуатора, так и для должностного лица, которым было принято само решение об эвакуации.
«Уже становится обыденной информация о принудительной эвакуации транспортных средств с находящимися в них людьми, и даже с детьми. Но безрассудные действия родителей, оставляющих детей внутри машины, ни при каких обстоятельствах не могут служить оправданием для сотрудников служб эвакуации», — сказал Нилов.
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