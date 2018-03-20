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Эвакуацию на штрафстоянки машин со знаком «Инвалид» могут запретить
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Эвакуацию на штрафстоянки машин со знаком «Инвалид» могут запретить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект, который запретит эвакуировать на штрафстоянки автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», рассмотрят 20 марта на Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях внесли в Госдуму 27 ноября 2017 года депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, а также единороссы Михаил Терентьев и Владимир Крупенников.
Изменения должны быть внесены в статью 27.13 КоАП. Согласно её действующей редакции, если водитель при парковке не соблюдает предписанные дорожными знаками или разметкой требования, должен быть составлен протокол об эвакуации автомобиля на специализированную стоянку.
«От задержания машины и перемещения её на специализированную стоянку в наибольшей степени страдают инвалиды, в том числе инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Его авторы отмечают, что нередки случаи, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТа, они противоречат друг другу или разметке, переносятся с одного места на другое. В результате водители, ставя машину в привычное для них место стоянки, попадают в зону действия запрещающих знаков и вынуждены тратить значительные силы и время для поиска машины, которую переместили на специализированную стоянку.
Если изменения вступят в силу, то автомобиль, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», можно будет перемещать только в ближайшее место, где он не создаст препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.
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