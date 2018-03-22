В центре Волгограда коммунальщики и чиновники устроили водителям западню

Волгоградские автомобилисты нашли новый дорожный ребус на улице Ленина, два дня назад ставшей односторонней.

— Едем по улице Советской, доезжаем до пересечения с улицей Ленина. Останавливаемся на светофоре и видим завернутый в черный полиэтилен знак, — выстраивает свой маршрут автомобилист Анатолий Сидоренко . — Тех, кто хочет повернуть направо, ждет ловушка. Ведь увидеть новенький дорожный «кирпич» можно только за поворотом. Навстречу едет поток машин, а идти на попятную уже поздно.

Несмотря на ввод одностороннего движения, растерявшиеся водители продолжают ехать в двух направлениях, уточняет Анатолий Сидоренко.

— Пока автомобилисты не привыкли к одностороннему движению, на заблудившихся водителей реагируют спокойно, — добавляют волгоградцы.

О том, когда с нового дорожного знака скинут черную «маску», V1.ru пытается узнать в администрации Волгограда

Сделать улицы Ленина, Володарского и Пушкина односторонними дорожники обещали еще в понедельник, 12 марта. Сильные морозы, из-за которых они не смогли установить новые знаки, ввод новой схемы отложили на неделю. С 20 марта три улицы в центре города все же стали односторонними. Не привыкшие к новым знакам водители продолжили ехать в двух направлениях.