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Днем 20 марта в Волгограде на 3 улицах заработает одностороннее движение
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Днем 20 марта в Волгограде на 3 улицах заработает одностороннее движение 

АиФ Волгоград 8 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Одностороннее движение транспорта введут на трех дорогах в центре Волгограда с 12:00 20 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время специалисты заканчивают демонтировать старые знаки и устанавливать новые. После завершения их работ улицы осмотрит сотрудник дорожного надзора ГИБДД. Так, односторонними станут улицы Володарского, Ленина и Пушкина.
Напомним, что одностороннее движение на улицах Володарского, Ленина и Пушкина хотели ввести еще 12 марта. Однако в связи с рядом причин, в том числе ремонтом улицы Советской, изменения перенесли.
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