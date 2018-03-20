Днем 20 марта в Волгограде на 3 улицах заработает одностороннее движение

Одностороннее движение транспорта введут на трех дорогах в центре Волгограда с 12:00 20 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время специалисты заканчивают демонтировать старые знаки и устанавливать новые. После завершения их работ улицы осмотрит сотрудник дорожного надзора ГИБДД . Так, односторонними станут улицы Володарского, Ленина и Пушкина.

Напомним, что одностороннее движение на улицах Володарского, Ленина и Пушкина хотели ввести еще 12 марта. Однако в связи с рядом причин, в том числе ремонтом улицы Советской, изменения перенесли.