В Дальнереченске на десять суток арестовали водителя, совершившего «пьяное» ДТП

Пострадал 16-летний пассажир.

В межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центральном районе городского округа.

На место происшествия прибыл наряд ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

В ходе проверки установлено: ночью 19-летний житель Дальнереченска вместе с друзьями употреблял спиртные напитки. В 5 часов утра молодые люди решили покататься по городу. Воспользовавшись тем, что мать спала, они завладели ключами от автомобиля Ниссан Нуот.

Проезжая по улице Героев Даманского, водитель не учел погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на чугунное дорожное ограждение и столб линии электропередач.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки. Медики, диагностировав у пострадавшего травму ключицы, направили его на амбулаторное лечение.

Полицейскими установлено, что молодой человек управлял иномаркой не имея водительского удостоверения. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, без водительского удостоверения правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 ст. 12.8 КоАП РФ . Мировым судом ему назначены 10 суток административного ареста.

По факту нарушения автомобилистом ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему (ст. 12.24 КоАП РФ), процессуальное решение будет принято после прохождения пострадавшим пассажиром иномарки судебно-медицинского обследования.

За повреждение металлического ограждения, создание угрозы безопасности участникам дорожного движения, правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский».