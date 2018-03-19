Hyundai сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе через улицу Таватуйскую

19 марта около пяти часов вечера на Тавтуйской Hyundai IХ 35 сбил восьмилетнюю девочку. Она вместе с мамой переходила дорогу по «зебре», которая стерлась с дороги, на зеленый сигнал светофора.

Водитель Hyundai IХ 35 ехал по Таватуйской со стороны Надеждинской. Он проехал регулируемый пешеходный переход на красный и сбил девочку. Ее мама, с которой она шла, не пострадала.

ГИБДД установили, что мужчине, который был за рулем Hyundai 41 год и уже 13 из них он водит.

— По обстоятельствам ДТП будет проведено дознание, — сообщили в ГИБДД России по Екатеринбургу.

На место происшествия приехала скорая. Врачи осмотрели восьмилетнюю девочку. К счастью, она отделалась ушибом мягких тканей правой руки. Накануне ГИБДД обратилось к водителям с призывом быть осторожнее за рулём. Снегопад, обрушившийся на регион, усложнил дорожную обстановку, став причиной множества ДТП.