Ещё
Hyundai сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе через улицу Таватуйскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Hyundai сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе через улицу Таватуйскую 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
19 марта около пяти часов вечера на Тавтуйской Hyundai IХ 35 сбил восьмилетнюю девочку. Она вместе с мамой переходила дорогу по «зебре», которая стерлась с дороги, на зеленый сигнал светофора.
Водитель Hyundai IХ 35 ехал по Таватуйской со стороны Надеждинской. Он проехал регулируемый пешеходный переход на красный и сбил девочку. Ее мама, с которой она шла, не пострадала.
В ГИБДД установили, что мужчине, который был за рулем Hyundai 41 год и уже 13 из них он водит.
— По обстоятельствам ДТП будет проведено дознание, — сообщили в ГИБДД России по Екатеринбургу.
На место происшествия приехала скорая. Врачи осмотрели восьмилетнюю девочку. К счастью, она отделалась ушибом мягких тканей правой руки. Накануне ГИБДД обратилось к водителям с призывом быть осторожнее за рулём. Снегопад, обрушившийся на регион, усложнил дорожную обстановку, став причиной множества ДТП.
e1.ru: последние новости
Неопытный водитель устроил ДТП на улице Щербакова: его пассажирка впала в кому Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы В центре Екатеринбурга 90 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина476
«Перестаньте нас оскорблять»161
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение