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Задержание пьяной воронежской автомобилистки, разбившей два авто, попало на видео
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Задержание пьяной воронежской автомобилистки, разбившей два авто, попало на видео 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Женщина угрожала расправой своим преследователям.
Жительница Воронежа разбила два автомобиля и пыталась уехать с места аварии. 36-летняяводитель Mitsubishi Lancer в этот момент была сильно пьяна. Она въехала в припаркованные на улице Ростовской «семерку» и KIA Rio. Момент аварии увидели двое воронежцев — они начали преследовать нарушительницу. На кадрах видно, как автомобиль с разбитым бампером петляет по улицам, пугая прохожих. Через некоторое время девушка всё-таки остановилась. «Красавица по жизни», как назвала сама себя нарушительница, уже на улице угрожала расправой своим преследователям. При этом, на кадрах видно — девушка не только ехала опасно, она плохо держалась на ногах. Как сообщили в полиции, водитель отказалась от медосвидетельствования. Её ждет административное наказание, материалы дела уже направлены в суд.
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