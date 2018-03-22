Появилось видео смертельного ДТП с беспилотником Uber

Опубликованные кадры подтверждают заявление полиции о том, что авария произошла не по вине Uber. Система не смогла вовремя определить опасность, а испытатель, который сидел на водительском кресле беспилотника, не успел взять управление в свои руки и избежать наезда на женщину, пересекавшую дорогу с велосипедом. Жертвой происшествия стала 49-летняя Элейн Херцберг — от полученных травм она скончалась в больнице.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 18 марта в городе Темпе, штат Аризона. В этом городе компания Uber проводила испытания своего беспилотного такси на базе Volvo XC90.