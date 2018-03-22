Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber в США

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Полиция американского города Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в результате которого погибла велосипедистка.

"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — говорится в сообщении, которое сопровождает видеоролик в Twitter.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.