В Волгограде с ледяного склона рухнула иномарка 

Во дворе Краснооктябрьского района Волгограда иномарка скатилась с ледяного склона и уперлась в дорогу.
— Водитель кроссовера Hyundai решил припарковаться на склоне, отделенном от дороги бетонным «кантом», — уточнили волгоградцы. — Скорее всего, мужчина забыл поставить машину на ручник. Иномарка, превратившаяся в беспилотник, бодро побежала вниз и уперлась «носом» в обеледеневшу. проезжую часть.
По словам очевидцев, хозяин автомобиля отделался испугом. По счастливой случайности рядом не оказалось и ни одного пешехода. Спасения рухнувшей вниз иномарки горожане так и не дождались.
После ледяного дождя город превратился в один большой и опасный каток. Из-за непогоды дорожники временно перекрыли трассы Волгоград — Каменск— Шахтинский и два участка на магистрали Р— 22.