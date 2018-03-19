В Волгограде с ледяного склона рухнула иномарка

Во дворе Краснооктябрьского района Волгограда иномарка скатилась с ледяного склона и уперлась в дорогу.

— Водитель кроссовера Hyundai решил припарковаться на склоне, отделенном от дороги бетонным «кантом», — уточнили волгоградцы. — Скорее всего, мужчина забыл поставить машину на ручник. Иномарка, превратившаяся в беспилотник, бодро побежала вниз и уперлась «носом» в обеледеневшу. проезжую часть.

По словам очевидцев, хозяин автомобиля отделался испугом. По счастливой случайности рядом не оказалось и ни одного пешехода. Спасения рухнувшей вниз иномарки горожане так и не дождались.