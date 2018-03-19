«Синие ведерки»: Без жилета водитель даже не сможет выйти по нужде

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что вступившая в силу норма о светоотражающих жилетах для водителей, на сегодняшний день нуждается в доработке.

«Жилеты — это хорошо. Но правила сформулированы настолько криво, что иметь в машине жилет, если водитель не попал в дорожно-транспортное происшествие, совершенно не обязательно. Если вас остановят на дороге и потребуют жилет, то это будет незаконно. Иная ситуация, если водитель попадает в ДТП. В этом случае выходить из автомобиля без светоотражающего жилета нельзя. Это будет нарушение. Если водитель попал в ДТП, то жилет должен материализоваться непонятно откуда, он должен в него облачиться и только после этого выходить из автомобиля. Аналогичное требование касается всех тех, кто останавливается вне населенных пунктов на обочине по малой нужде», — сказал он в беседе с НСН.