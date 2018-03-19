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«Синие ведерки»: Без жилета водитель даже не сможет выйти по нужде
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«Синие ведерки»: Без жилета водитель даже не сможет выйти по нужде 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что вступившая в силу норма о светоотражающих жилетах для водителей, на сегодняшний день нуждается в доработке.
«Жилеты — это хорошо. Но правила сформулированы настолько криво, что иметь в машине жилет, если водитель не попал в дорожно-транспортное происшествие, совершенно не обязательно. Если вас остановят на дороге и потребуют жилет, то это будет незаконно. Иная ситуация, если водитель попадает в ДТП. В этом случае выходить из автомобиля без светоотражающего жилета нельзя. Это будет нарушение. Если водитель попал в ДТП, то жилет должен материализоваться непонятно откуда, он должен в него облачиться и только после этого выходить из автомобиля. Аналогичное требование касается всех тех, кто останавливается вне населенных пунктов на обочине по малой нужде», — сказал он в беседе с НСН.
В Госдуме предложили проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН разъяснил нюансы нового пункта ПДД, который вступил в силу с 18 марта. По данным ГИБДД России, которые приводит РИА «Новости», в прошлом году 386 водителей пострадало в ДТП, потому что на них не было светоотражающих жилетов. Причем 67 человек погибли.
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