Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением

Минувшим днём, 19 марта, выпившему 33-летнему тюменцу с серьёзным переохлаждением понадобилась помощь медиков и госпитализация. Пострадавший, говорят медики, лежал без движения в снегу возле мусорных баков. — Вызов поступил в скорую в 16:44. Позвонил очевидец, который сообщил диспетчеру, что на улице за домом лежит мужчина в алкогольном опьянении. В 16:56 на место приехали врачи и доставили пациента с признаками общего переохлаждения в ОКБ 2, — сказала корреспонденту 72.ru Ирина Бердюгина , пресс-секретарь скорой помощи. В начале марта в Тюмени произошёл подобный случай. 46-летнему мужчине, который отморозил ноги на улице, вызвали скорую помощь из кафе. Пострадавшего с обморожением увезли в больницу.