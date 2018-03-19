Ещё
Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением 

72.ru 6 часов назад
Фото: 72.ru
Минувшим днём, 19 марта, выпившему 33-летнему тюменцу с серьёзным переохлаждением понадобилась помощь медиков и госпитализация. Пострадавший, говорят медики, лежал без движения в снегу возле мусорных баков.
— Вызов поступил в скорую в 16:44. Позвонил очевидец, который сообщил диспетчеру, что на улице за домом лежит мужчина в алкогольном опьянении. В 16:56 на место приехали врачи и доставили пациента с признаками общего переохлаждения в ОКБ 2, — сказала корреспонденту 72.ru Ирина Бердюгина, пресс-секретарь скорой помощи.
В начале марта в Тюмени произошёл подобный случай. 46-летнему мужчине, который отморозил ноги на улице, вызвали скорую помощь из кафе. Пострадавшего с обморожением увезли в больницу.
72.ru: последние новости
Сбежавшая из больницы тюменка угодила под колёса «десятки»: ДТП произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Беременная тюменка на «Ладе» не справилась с управлением и врезалась в столб На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина477
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»163
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение