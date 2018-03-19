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Водитель, пролетевший перекрёсток на красный, устроил серьёзное ДТП на Объездной
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Водитель, пролетевший перекрёсток на красный, устроил серьёзное ДТП на Объездной 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
Водитель на Mitsubishi Lancer стал виновником серьёзной аварии на Объездной. Он не захотел пережидать запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. В это же время налево поворачивала Toyota Camry. Её водитель, скорее всего, даже и не видел Mitsubishi, так как видимость перекрывала ГАЗель, которая остановилась на красный свет.
На записи видно, что водитель Mitsubishi нарушил два пункта правил дорожного движения. Во-первых, он проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Во-вторых, ехал прямо по ряду, который предназначен исключительно для поворота направо.
— ДТП очень простое. Дело не в ряде, по которому ехал Mitsubishi, а в том, что горел красный свет. Просто за компанию проехал, такое часто бывает. Виновник только водитель Mitsubishi, — прокомментировал аварию автоправозащитник Дмитрий Ларионов.
Ранее мы не раз писали про аварии, которые произошли на этом же перекрёстке. И чаще всего виновник пытался успеть проехать на жёлтый или красный сигналы светофора.
Если вы стали очевидцем ДТП, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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