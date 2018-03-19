Водитель, пролетевший перекрёсток на красный, устроил серьёзное ДТП на Объездной

Водитель на Mitsubishi Lancer стал виновником серьёзной аварии на Объездной. Он не захотел пережидать запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. В это же время налево поворачивала Toyota Camry. Её водитель, скорее всего, даже и не видел Mitsubishi, так как видимость перекрывала ГАЗель, которая остановилась на красный свет.

На записи видно, что водитель Mitsubishi нарушил два пункта правил дорожного движения. Во-первых, он проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Во-вторых, ехал прямо по ряду, который предназначен исключительно для поворота направо.

— ДТП очень простое. Дело не в ряде, по которому ехал Mitsubishi, а в том, что горел красный свет. Просто за компанию проехал, такое часто бывает. Виновник только водитель Mitsubishi, — прокомментировал аварию автоправозащитник Дмитрий Ларионов

Ранее мы не раз писали про аварии, которые произошли на этом же перекрёстке. И чаще всего виновник пытался успеть проехать на жёлтый или красный сигналы светофора.

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