Ярославское шоссе сузили для расширения

В районе подмосковного города Пушкино на Ярославском шоссе начались работы по расширению проезжей части с шести до восьми полос, пишет « Российская газета ».

Работы ведутся на участке с 29-го по 35-й километр трассы М-8 «Холмогоры». Это позволит в 2020 году убрать узкое горлышко на этом отрезке федеральной дороги, которое в час пик является причиной многокилометровой пробки.

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На время реконструкции проблемного участка движение по нему будет ограничено из-за сужения проезжей части. Однако потом, уверяют дорожники, у автомобилистов будет совсем другая жизнь. Помимо увеличения количества полос предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении со Староярославским шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву. Кроме того, на участке появятся подземные пешеходные переходы взамен надземных.

Дальнейшая реконструкция трассы М-8 запланирована до 47-го километра — пересечения с автодорогой А-107 «Московское малое кольцо».

Ранее сообщалось об открытии новой эстакады на улице Маршала Савицкого в Щербинке. По ней автомобили едут от Симферопольского до Варшавского шоссе параллельно МКАД.

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