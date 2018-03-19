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Ярославское шоссе сузили для расширения
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Ярославское шоссе сузили для расширения 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
В районе подмосковного города Пушкино на Ярославском шоссе начались работы по расширению проезжей части с шести до восьми полос, пишет «Российская газета».
Работы ведутся на участке с 29-го по 35-й километр трассы М-8 «Холмогоры». Это позволит в 2020 году убрать узкое горлышко на этом отрезке федеральной дороги, которое в час пик является причиной многокилометровой пробки.
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На время реконструкции проблемного участка движение по нему будет ограничено из-за сужения проезжей части. Однако потом, уверяют дорожники, у автомобилистов будет совсем другая жизнь. Помимо увеличения количества полос предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении со Староярославским шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву. Кроме того, на участке появятся подземные пешеходные переходы взамен надземных.
Дальнейшая реконструкция трассы М-8 запланирована до 47-го километра — пересечения с автодорогой А-107 «Московское малое кольцо».
Ранее сообщалось об открытии новой эстакады на улице Маршала Савицкого в Щербинке. По ней автомобили едут от Симферопольского до Варшавского шоссе параллельно МКАД.
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