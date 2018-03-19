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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Загруженность дорожной сети в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным основные затруднения образовались на МКАД в районе развязки с Ленинградским шоссе, Новорижским шоссе, в районе Калужского шоссе, Каширского шоссе, на развязке с Щелковским шоссе.
Внутри МКАД зафиксированы затруднения на Ленинградском проспекте, улицах в районе Ленинского проспекта, Рязанском проспекте в районе ул. Паперника, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира в районе Космопарка, в Сигнальном проезде и на прилегающих к нему улицах, ул. Бутырская и улицах в районе Гончаровского парка.
На Третьем транспортном кольце затруднено движение на ул. Сущевский Вал, в Пресненском, Дорогомиловском, Донском, Даниловском, Нижегородском, Лефортовском районах и районе Сокольники.
В центре столицы основные затруднения образовались на Большом Каменном мосту, Кремлевской и Москворецкой набережных — там скорость автомобильного потока достигает 2 км/ч; на ул. Мясницкая и ул. Большая Лубянка, Рождественском бульваре, ул. Тверская, ул. Красная Пресня, л. Крымский Вал, ул. Житная, ул. Валовая, на Смоленском бульваре.
По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов.
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