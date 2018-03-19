Не успел затормозить: «Хонда» столкнулась с двумя автомобилями в пробке на Танковой

Сегодня вечером, в 20:50, возле дома № 45 по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля: Hyundai Solaris, Nissan Teana и Honda Avancier.

По данным аваркомов мобильного приложения «Автоспас», машины ехали со стороны улицы Дуси Ковальчук по Танковой в сторону Кропоткина. «Hyundai Solaris в левом ряду остановился в пробке, Nissan в среднем ряду тоже остановился, а Honda, двигавшийся за автомобилем Hyundai Solaris, увидел, что он остановился, и начал принимать экстренное торможение. Бьёт Hyundai Solaris и уходит от столкновения вправо, цепляет автомобиль Nissan. Вину [водитель „Хонды“] признаёт, страховки у виновника нет», — сообщили аваркомы.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили повреждения разной степени.

Сегодня вечером в Новосибирске случилось ещё одно ДТП с участием нескольких машин: на улице Добролюбова в Октябрьском районе грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями. Из-за аварии образовалась глухая пробка.