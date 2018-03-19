Ещё
Не успел затормозить: «Хонда» столкнулась с двумя автомобилями в пробке на Танковой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не успел затормозить: «Хонда» столкнулась с двумя автомобилями в пробке на Танковой 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером, в 20:50, возле дома № 45 по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля: Hyundai Solaris, Nissan Teana и Honda Avancier.
По данным аваркомов мобильного приложения «Автоспас», машины ехали со стороны улицы Дуси Ковальчук по Танковой в сторону Кропоткина. «Hyundai Solaris в левом ряду остановился в пробке, Nissan в среднем ряду тоже остановился, а Honda, двигавшийся за автомобилем Hyundai Solaris, увидел, что он остановился, и начал принимать экстренное торможение. Бьёт Hyundai Solaris и уходит от столкновения вправо, цепляет автомобиль Nissan. Вину [водитель „Хонды“] признаёт, страховки у виновника нет», — сообщили аваркомы.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили повреждения разной степени.
Сегодня вечером в Новосибирске случилось ещё одно ДТП с участием нескольких машин: на улице Добролюбова в Октябрьском районе грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями. Из-за аварии образовалась глухая пробка.
ngs.ru: последние новости
Водитель «Шкоды» попал в ДТП с трактором и попытался скрыться во дворах По правому не проехать: новосибирцы встали в километровые пробки Автомобиль сбил школьницу на Ватутина: автоинспекторы объявили водителя в розыск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина477
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение