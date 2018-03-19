Беспощадное ограбление бюджетного автомобиля в Москве попало на видео

Два мужчины в компании белой тонированной Toyota Camry обчистили бюджетный автомобиль около бизнес‐парка«Румянцево» на юге Москвы . Ролик ограбления записал видеорегистратор другой машины и оказался в распоряжении «360».

На кадрах видно, что посреди дня, когда люди активно ходят по улицам, двое мужчин в масках и с ножом подошли к хэтчбеку и начали угрожать водителю и пассажиру.

Перед этим мимо потерпевших проезжает Camry и встает перед жертвой. Мужчины в масках подходят к машине,

что-то говорят сидящим в авто людям, после чего открывают задние двери и начинают искать

что-то Вероятно, эта машина была случайным пострадавшим — грабители вели себя довольно неуверенно и забрали

какую-то сумку, которая лежала на заднем сиденье. После этого оба сели в Camry и уехали.

Накануне в калифорнийский приют для животных Front Street Animal Shelter ворвался «тупой» грабитель — так его назвали в самом приюте. Дело в том, что мужчина пытался украсть автомат по продаже жвачки, но что-то пошло не так.