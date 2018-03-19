Ещё
Беспощадное ограбление бюджетного автомобиля в Москве попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспощадное ограбление бюджетного автомобиля в Москве попало на видео 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Два мужчины в компании белой тонированной Toyota Camry обчистили бюджетный автомобиль около бизнес‐парка«Румянцево» на юге Москвы. Ролик ограбления записал видеорегистратор другой машины и оказался в распоряжении «360».
На кадрах видно, что посреди дня, когда люди активно ходят по улицам, двое мужчин в масках и с ножом подошли к хэтчбеку и начали угрожать водителю и пассажиру.
Перед этим мимо потерпевших проезжает Camry и встает перед жертвой. Мужчины в масках подходят к машине,
что-то  говорят сидящим в авто людям, после чего открывают задние двери и начинают искать
что-то  Вероятно, эта машина была случайным пострадавшим — грабители вели себя довольно неуверенно и забрали
какую-то  сумку, которая лежала на заднем сиденье. После этого оба сели в Camry и уехали.
Накануне в калифорнийский приют для животных Front Street Animal Shelter ворвался «тупой» грабитель — так его назвали в самом приюте. Дело в том, что мужчина пытался украсть автомат по продаже жвачки, но  что-то  пошло не так.
360tv.ru: последние новости
Чудесное спасение мотоциклиста попало на видео Водитель‐лихач на Mercedes пытался скрыться от полиции в нескольких районах Волгограда Кадры с места падения экскаватора на электричку в Подмосковье появились в Сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина477
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение