Петербуржец сдал в автосервис машину с гранатой 

Работник сообщил, что машину сдал в сервиз житель Петербурга, пишут «Невские новости». Мужчина рассказал, что во время работ сотрудникам автосервиса пришлось разобрать сиденья, тогда рабочие и обнаружили гранату.
Граната была направлена в отделение МВД. Пострадавших нет.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные на автомобиле «Hummer» обстреляли экипаж ГИБДД. Об этом рассказали очевидцы в паблике социальной сети, посвященном Северной столице. По их словам, инцидент произошел на Коломяжском проспекте. Стрельба производилась из автомата. Никто из полицейских не пострадал.
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