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В Подмосковье в ДТП погиб полицейский
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В Подмосковье в ДТП погиб полицейский 

Свободная пресса 5 часов назад
Сотрудник ГИБДД врезался в снегоуборочную машину на Минском шоссе. «В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине», — пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на ГУ МВД РФ области.
Уточняется, что сотрудник полиции находился за рулем личного автомобиля, авария произошла в нерабочее время.
В настоящее время полиция проводит по факту случившегося служебную проверку.
Ранее смертельная авария произошла в Благовещенском районе Башкирии. Там столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Ивеко». В итоге погибли 26-летняя пассажирка Лады и ее маленькие дети (1,5 и 3 года). Водитель отечественного авто — бывший муж погибшей — находится в больнице.
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