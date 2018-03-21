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Пьяный водитель Chevrolet Lanos таранил «Приору», пострадали три человека
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Пьяный водитель Chevrolet Lanos таранил «Приору», пострадали три человека 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в 06:15, в Нефтегорском районе, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Lanos, следуя по автодороге «подъезд к г. Оренбург от М-5 „Урал“ со стороны Самары, на 83 км трассы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной „Лада Приора“, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии водитель Chevrolet Lanos, 53-летний водитель „Приоры“ и его 36-летний пассажир получили травмы ног. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водитель Chevrolet Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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 Ещё 6 источников 
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