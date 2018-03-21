Пьяный водитель Chevrolet Lanos таранил «Приору», пострадали три человека

Во вторник, 20 марта, в 06:15, в Нефтегорском районе, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Lanos, следуя по автодороге «подъезд к г. Оренбург от М-5 „Урал“ со стороны Самары , на 83 км трассы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной „Лада Приора“, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

В результате автомобильной аварии водитель Chevrolet Lanos, 53-летний водитель „Приоры“ и его 36-летний пассажир получили травмы ног. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.