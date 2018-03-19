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На трассе М-4 «Дон» под Воронежем «намело» 15-километровую пробку
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На трассе М-4 «Дон» под Воронежем «намело» 15-километровую пробку 

Газета.Ru 7 часов назад
На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области из-за метели образовалась 15-километровая пробка. Об этом сообщает РИА «Воронеж».
Затор образовался в Богучарском районе по направлению в сторону Ростова-на-Дону. Согласно данным Яндекс. Карты на 17:40, его длина составила 15 км.
По сообщению автомобилистов, также в районе хутора Дядина перевернулся в кювет автомобиль.
В пресс-службе ГИБДД по Воронежской области агентству сообщили, что на юге региона с утра идет сильный снегопад из-за чего в Богучаром районе на трассах наблюдаются заторы. Из-за скользкой дороги грузовые автомобили не могут преодолеть подъемы.
Водителей попросили, по возможности, воздержаться от поездок в южном направлении. В случае если отменить поездку нельзя, то следует заранее позаботиться о ночлеге, чтобы не ехать по заснеженной трассе ночью.
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