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В Пермском крае в аварии пострадал трёхлетний ребёнок
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В Пермском крае в аварии пострадал трёхлетний ребёнок 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Трёхлетний ребёнок пострадал в аварии на дороге Кунгур-Насадка. Он сидел на коленях у матери.
В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что со стороны с. Насадка в направлении Кунгура, двигался автомобиль ВАЗ-11193 (Лада Калина). За рулём находился 19-летний молодой человек. На 12-м километре автодороги он, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения. Прежде, чем начать обгон, он должен был убедиться в том, что полоса движения свободна и он не создаст помехи другим автомобилям. Молодой человек этого не сделал. В результате, его автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-212140, которая двигалась на встречном направлении.
В результате ДТП пострадали четверо пассажиров Лады. Один из них — трёхлетний ребёнок, который находился на коленях у матери. Ребенка госпитализировали, взрослым назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
«При перевозке детей необходимо обязательно использовать либо детское удерживающее устройство, либо кресло», — говорит начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Игорь Кетов.
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