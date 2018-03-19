Полиция не стала возбуждать дело против жителя Кубани, «помывшего» машину котом

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после публикации в интернете ролика, где видно, как мужчина, держа кота за шиворот и около хвоста, окунает его спиной в ведро с водой, а потом протирает им капот автомобиля.

"Отказано в возбуждении уголовного дела. Умысла на причинение вреда животному не было, животное не пострадало. Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и «протер» им капот", — рассказала представитель ведомства.

По данным ведомства, кот домашний и живет у мужчины, ставшего героем ролика.