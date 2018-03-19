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Полиция не стала возбуждать дело против жителя Кубани, «помывшего» машину котом
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Полиция не стала возбуждать дело против жителя Кубани, «помывшего» машину котом 

ТАСС 7 часов назад
КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края разыскала мужчину, который, как следует из размещенного в интернете видеоролика, мыл автомобиль котом, правоохранители выяснили, что он таким образом наказал своего питомца. Вреда коту не причинили, и оснований для уголовного дела нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после публикации в интернете ролика, где видно, как мужчина, держа кота за шиворот и около хвоста, окунает его спиной в ведро с водой, а потом протирает им капот автомобиля.
"Отказано в возбуждении уголовного дела. Умысла на причинение вреда животному не было, животное не пострадало. Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и «протер» им капот", — рассказала представитель ведомства.
По данным ведомства, кот домашний и живет у мужчины, ставшего героем ролика.
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