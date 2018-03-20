Водитель лишился прав за оставление места ДТП в Москве, которого не было

Москве автомобилиста на год лишили водительских прав за оставление места ДТП, которого на самом деле не было, передает во вторник Газета.ru

Инцидент произошел на юге Москвы на Бесединском шоссе в конце 2017 года. Водитель ехал за рулем своего автомобиля Hyundai и в какой-то момент довольно близко проехал рядом с другой иномаркой — Ford . По какой-то причине водителю Ford показалось, что Hyundai задел его машину. После тщательного осмотра машин никаких видимых следов столкновения водители не нашли. Однако водитель Ford вызвал инспекторов ГИБДД , а водитель Hyundai не стал их дожидаться.

«Когда инспекторы ГИБДД все-таки приехал на место «ДТП», то, осмотрев Ford, тоже не нашли никаких повреждений. Затем инспекторы разыскали и самого Андреева, и тщательно изучили его автомобиль — тоже ничего», — говорится в сообщении.

И совершенно точно отразили это в протоколе, который все равно составили на автомобилиста за то, что он уехал. Согласно материалам дела, в результате происшествия не погибли и не были ранены люди, не повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, и не был причинен иной материальный ущерб, что подтверждается осмотром акта автомобиля Hyundai, из которого следует, что механических повреждений или следов восстановительного ремонта не установлено.