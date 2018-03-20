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Водитель лишился прав за оставление места ДТП в Москве, которого не было
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Водитель лишился прав за оставление места ДТП в Москве, которого не было 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
В Москве автомобилиста на год лишили водительских прав за оставление места ДТП, которого на самом деле не было, передает во вторник Газета.ru.
Инцидент произошел на юге Москвы на Бесединском шоссе в конце 2017 года. Водитель ехал за рулем своего автомобиля Hyundai и в какой-то момент довольно близко проехал рядом с другой иномаркой — Ford. По какой-то причине водителю Ford показалось, что Hyundai задел его машину. После тщательного осмотра машин никаких видимых следов столкновения водители не нашли. Однако водитель Ford вызвал инспекторов ГИБДД, а водитель Hyundai не стал их дожидаться.
«Когда инспекторы ГИБДД все-таки приехал на место «ДТП», то, осмотрев Ford, тоже не нашли никаких повреждений. Затем инспекторы разыскали и самого Андреева, и тщательно изучили его автомобиль — тоже ничего», — говорится в сообщении.
И совершенно точно отразили это в протоколе, который все равно составили на автомобилиста за то, что он уехал. Согласно материалам дела, в результате происшествия не погибли и не были ранены люди, не повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, и не был причинен иной материальный ущерб, что подтверждается осмотром акта автомобиля Hyundai, из которого следует, что механических повреждений или следов восстановительного ремонта не установлено.
Мировой суд, а потом и районный пришли к выводу, что, водитель нарушил закон: за это его лишили права управления автомобилем сроком на один год. Лишь Мосгорсуд отменил приговор, полностью оправдав водителя в связи с отсутствием события административного правонарушения.
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