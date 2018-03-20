Москвичи стали чаще покупать автомобили 

В Москве продолжается рост продаж новых автомобилей. За первые два месяца этого года жителями города было поставлено на учет почти 30 тысяч новых легковых автомашин — на 8,7 процента больше, чем за такой же период 2017 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.
По итогам прошлого года рост количества автопродаж составил 2,1 процента.
Как уточнили в Департаменте, активный восстановительный рост автопродаж в столице начался на год раньше, чем в других регионах России. В то время как общероссийский рынок продемонстрировал положительную динамику впервые за последние пять лет только в 2017 году, в Москве легковые автомобили стали чаще ставить на учет уже в 2016 году. Количество регистраций транспортных средств, по данным ГИБДД, выросло в столице за 2016 год на 12,3 процента.
Современный столичный авторынок отличается от общероссийского не только количественно, но и качественно. Если лидерство на региональных авторынках России в 2017 году принадлежало компании «АвтоВАЗ», реализовавшей 311,6 тысячи автомобилей Lada, относящихся к бюджетному ценовому сегменту, то на столичном авторынке наибольшим спросом пользуются автомобили средней ценовой категории: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia.
«Москва первой среди российских регионов вышла из экономического кризиса и первой встала на путь роста экономики. Одним из отражений этого роста стало увеличение числа крупных покупок, в том числе легковых автомобилей, которое началось в Москве на год раньше, чем в других регионах, и успешно продолжается в текущем году», — подчеркнул Владимир Ефимов.