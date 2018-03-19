В Госдуме предложили проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре

Накануне вступило в силу постановление правительства, обязавшее водителей в России надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при выходе из автомобиля.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН разъяснил нюансы нового пункта правил дорожного движения.

«Носить эту куртку или жилет нет необходимости. Только надевать, когда выходит на проезжую часть для каких-либо целей. Жилет должен храниться в автомобиле. Решение совершенно правильное. Но есть проблема: за нарушение этого закона не предусмотрена административная ответственность. Потому что трудно контролировать выполнение этого пункта. Так же как трудно контролировать другой пункт: необходимость пешеходам иметь светоотражающий значок при переходе дороги в ненаселенных пунктах. Поэтому ни за то нарушение, ни за это не предусмотрено штрафа. Это просто рекомендация, которую, однако, лучше исполнять, потому что это касается жизни самого водителя или пассажиров», — пояснил он.

Парламентарий предложил проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре.

«Жилет должен храниться в автомобиле. И я надеюсь, что его наличие будет проверяться при прохождении техосмотра. Таким образом, мы постепенно приучим водителей иметь в машине жилет», — заключил он.