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В Госдуме предложили проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре
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В Госдуме предложили проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Накануне вступило в силу постановление правительства, обязавшее водителей в России надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при выходе из автомобиля.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН разъяснил нюансы нового пункта правил дорожного движения.
«Носить эту куртку или жилет нет необходимости. Только надевать, когда выходит на проезжую часть для каких-либо целей. Жилет должен храниться в автомобиле. Решение совершенно правильное. Но есть проблема: за нарушение этого закона не предусмотрена административная ответственность. Потому что трудно контролировать выполнение этого пункта. Так же как трудно контролировать другой пункт: необходимость пешеходам иметь светоотражающий значок при переходе дороги в ненаселенных пунктах. Поэтому ни за то нарушение, ни за это не предусмотрено штрафа. Это просто рекомендация, которую, однако, лучше исполнять, потому что это касается жизни самого водителя или пассажиров», — пояснил он.
Парламентарий предложил проверять наличие светоотражающего жилета при техосмотре.
«Жилет должен храниться в автомобиле. И я надеюсь, что его наличие будет проверяться при прохождении техосмотра. Таким образом, мы постепенно приучим водителей иметь в машине жилет», — заключил он.
По данным ГИБДД России, которые приводит РИА «Новости», в прошлом году 386 водителей пострадало в ДТП, потому что на них не было светоотражающих жилетов. Причем 67 человек погибли.
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