Ещё
Каталась назад-вперёд на аварийке: красивая женщина на внедорожнике парализовала движение в центре Ярославля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каталась назад-вперёд на аварийке: красивая женщина на внедорожнике парализовала движение в центре Ярославля 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
«Что происходит?» — недоумевали сегодня водители, которые наблюдали за манёврами дамы за рулём внедорожника на пересечении улиц Республиканская и Советская.
Женщина на аварийке выехала на перекрёсток со стороны улицы Республиканская. Причём ей горел красный свет. Сначала показалось, что она едет прямо. Но, возможно, в самый последний момент она передумала и остановилась прямо на пешеходном переходе, перекрыв движение машинам, которые ехали из центра по улице Советской. Затем дама медленно начинает сдавать назад, невзирая ни на что происходящее. Женщина прокатилась взад-вперёд несколько раз. Потом медленно начала разворачивать свою машину в сторону улицы Советской. Наконец, спустя столько попыток, ей удалось это сделать. И она всё также на аварийке последовала дальше. Примечательно, что никто из автомобилистов не посигналил ей, а терпеливо ждал, пока женщина закончит свой странный манёвр.
— Помеху она создала немаленькую для всех, сзади пробка была приличная. Плюс итак всегда тут затрудненное движение. Все стойко ждали и терпели, дали ей завершить маневр, какой она хотела. Женщине на вид 35 лет, — рассказала автор видео Ирина Чистякова.
Кстати, водители, ставшие свидетелями этой странной ситуации, отметили, что женщина была очень красивая. Может, поэтому и не бибикали.
76.ru: последние новости
На выборы в Ярославле пустят дополнительные автобусы В центре Ярославля «Тойота» протаранила учебный автомобиль Ловят преступников и ищут людей: как ярославские операторы службы такси помогли полицейским
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина480
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение