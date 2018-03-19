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На северодвинском шоссе в крупном ДТП пострадали четыре человека
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На северодвинском шоссе в крупном ДТП пострадали четыре человека 

АиФ Архангельск 8 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
Инкассаторская машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной-эвакуатором. Его в свою очередь отбросило на припаркованный на обочине большегрузный автомобиль. Попутно произошло столкновение с «КамАЗом», LADA Kalina и автомобилем ВАЗ-2115.
По предварительной информации в происшествии пострадали 4 человека: водители автоэвакуатора и «Форд транзита», пассажиры КАМАЗа и Инкасаторского автомобиля.
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