«Яндекс. Маркет» зафиксировал двухкратный рост спроса на светоотражающие жилеты

Аналитики «Яндекс. Маркета» зафиксировали увеличение спроса в 2 раза на светоотражающие жилеты, сообщил RNS официальный представитель сервиса.

«Вчера, 18 марта, аналитики «Яндекс. Маркет» зафиксировали увеличение спроса в 2 раза на товарную категорию, в которую входят и сигнальные жилеты», — сказал он. По данным сервиса цены на светоотражающие жилеты начинаются от 120 рублей.

Обязанность водителей транспортных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из светоотражающего материала появилась в ПДД 18 марта 2018 года.

Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае — поведения водителей транспортных средств. За ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено.