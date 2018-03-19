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«Яндекс. Маркет» зафиксировал двухкратный рост спроса на светоотражающие жилеты
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«Яндекс. Маркет» зафиксировал двухкратный рост спроса на светоотражающие жилеты 

Rambler News Service 8 часов назад
Аналитики «Яндекс. Маркета» зафиксировали увеличение спроса в 2 раза на светоотражающие жилеты, сообщил RNS официальный представитель сервиса.
«Вчера, 18 марта, аналитики «Яндекс. Маркет» зафиксировали увеличение спроса в 2 раза на товарную категорию, в которую входят и сигнальные жилеты», — сказал он. По данным сервиса цены на светоотражающие жилеты начинаются от 120 рублей.
Обязанность водителей транспортных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из светоотражающего материала появилась в ПДД 18 марта 2018 года.
Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае — поведения водителей транспортных средств. За ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено.
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