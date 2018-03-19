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Штраф, если не нары: что грозит в Кыргызстане пешеходам-нарушителям
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Штраф, если не нары: что грозит в Кыргызстане пешеходам-нарушителям 

Мир24 8 часов назад
Фото: Мир24
В Кыргызстане к ответственному поведению на дорогах призывают не только водителей, но и пешеходов. За переход в неположенном месте теперь будут штрафовать, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.
Чудеса на виражах
Самые нелепые ДТП  На одном из самых оживленных перекрестков Бишкека — всегда плотное движение и много людей. Из-за частых ДТП милиционеры прозвали место «кровавым». Причем в авариях в основном виноваты пешеходы.
Молодые люди бесстрашно перебегают дорогу, а старшее поколение не служит примером. Оправдываются все одинаково.
«Я нарушила! Заторопилась, увидев маршрутку», — признает бабушка.
В течение 20 минут инспекторы остановили более десяти пешеходов-нарушителей. Пока с ними проводят профилактические беседы, хотя с начала весны могут и штрафовать.
«За последние три месяца, если проанализировать все 300 с лишним ДТП по Бишкеку, в половине участвуют пешеходы. Поэтому решено ужесточить ответственность и горожан», — поясняет Жакынбек Жумаев, начальник штаба управления по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека.
Минимум семь долларов, максимум уголовная ответственность — такова цена спешки. Теперь, если по вине пешехода произошло ДТП, отвечать ему придется в суде. Нарушителю грозит от полугода до трех лет лишения свободы.
Добавим, сейчас в Бишкеке разрабатывают систему видеонаблюдения. Камеры, установленные на дорогах, помогут милиционерам оперативно выявлять нарушителей.
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