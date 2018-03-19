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В Нижегородской области юные инспекторы дорожного движения призвали водителей соблюдать ПДД
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В Нижегородской области юные инспекторы дорожного движения призвали водителей соблюдать ПДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
В рамках областного проекта «Всей семьей в будущее» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» совместно с ЮИД «Золотая зебра» и членами Общественного совета провели акцию «Всей семьей за безопасность дорожного движения».
В ходе мероприятия участники акции напомнили водителям, что долг родителей — заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности ребенка. Применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств, соблюдение скоростного режима движения, недопущение вождения автомобиля в состоянии алкильного опьянения и строгое соблюдение всех установленных дорожных правил — все это может помочь сохранить здоровье и жизнь всей семьи.
Юные инспекторы вместе с родителями вручали взрослым памятки в виде машин с напоминанием о Правилах дорожного движения, объясняя, что порядок на дороге начинается с каждого из нас, и нет ничего дороже человеческой жизни.
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