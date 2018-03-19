На Амундсена из-за массовой аварии образовалась многокилометровая пробка

Три автомобиля столкнулись вечером в понедельник на перекрёстке улиц Амундсена и Академика Вонсовского.

— Они перекрыли пару полос. Из-за этого Амундсена жёстко встала от Объездной в сторону Краснолесья, — описал происходящее читатель E1.RU.

По данным Яндекс. Пробок, скорость движения на этом участке не превышает семи километров в час. Длина затора постоянно увеличивается и на данный момент уже превышает два километра.

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