Ещё
На Амундсена из-за массовой аварии образовалась многокилометровая пробка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Амундсена из-за массовой аварии образовалась многокилометровая пробка 

e1.ru 8 часов назад
Фото: e1.ru
Три автомобиля столкнулись вечером в понедельник на перекрёстке улиц Амундсена и Академика Вонсовского.
— Они перекрыли пару полос. Из-за этого Амундсена жёстко встала от Объездной в сторону Краснолесья, — описал происходящее читатель E1.RU.
По данным Яндекс. Пробок, скорость движения на этом участке не превышает семи километров в час. Длина затора постоянно увеличивается и на данный момент уже превышает два километра.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали её на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции +7 (343) 34-55-34.
e1.ru: последние новости
Неопытный водитель устроил ДТП на улице Щербакова: его пассажирка впала в кому Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы В центре Екатеринбурга 90 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина480
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение