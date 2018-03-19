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Переход дороги на красный свет стоил вологжанке жизни
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Переход дороги на красный свет стоил вологжанке жизни 

Вологда.рф 9 часов назад
Фото: Вологда.рф
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня днем в Вологде на Окружном шоссе. Пенсионерка решила перейти дорогу, не дожидаясь зеленого сигнала светофора.
21-летний водитель «Шевроле Нива», который в это время двигался по шоссе, пытался затормозить. Этот факт подтверждают очевидцы. Но, тем не менее, автомобиль задел женщину задней частью.
«Приехавшие на место ЧП сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть. Личность женщины пока не установлена. На вид ей около 70 лет», — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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