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На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки
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На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки 

72.ru 9 часов назад
Фото: 72.ru
Фура и легковушка столкнулись на 128-м километре автодороги Тюмень-Омск в понедельник днём, 19 марта. Водитель Renault Megane на скорости врезался в большегруз Mercedes. В резльтате аварии травмы получили две 25-летние пассажирки легковушки.
— У первой пострадавшей медики диагностировали травму головы, у второй — сильный ушиб грудной клетки и есть подозрение на перелом, — прокомментировала 72.ru Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Из-за сегодняшней непогоды и сильной метели на трассу Тюмень — Омск грузовики выпускают только колоннами. В минувшую пятницу этой же трассе произошло похожее ДТП. Вечером 16 марта на 138-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись две иномарки: пострадал 37-летний водитель Toyotа.
Если вы стали очевидцем этой аварии или другого происшествия, знаете обстоятельства произошедшего, у вас есть фото или видео, то свяжитесь с дежурным журналистом: напишите в сообщения нашей группы во «ВКонтакте», либо в WhatsApp или Viber по телефонам: +7-922-261-00-52 (Мария Токмакова) и +7-982-921-29-62 (72.ru).
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