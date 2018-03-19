На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки

Фура и легковушка столкнулись на 128-м километре автодороги Тюмень-Омск в понедельник днём, 19 марта. Водитель Renault Megane на скорости врезался в большегруз Mercedes. В резльтате аварии травмы получили две 25-летние пассажирки легковушки.

Из-за сегодняшней непогоды и сильной метели на трассу Тюмень Омск грузовики выпускают только колоннами. В минувшую пятницу этой же трассе произошло похожее ДТП. Вечером 16 марта на 138-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись две иномарки: пострадал 37-летний водитель Toyotа.

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