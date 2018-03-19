Ещё
В массовом ДТП между Архангельском и Северодвинском пострадали четыре человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В массовом ДТП между Архангельском и Северодвинском пострадали четыре человека 

ТАСС 9 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 19 марта. /ТАСС/. Шесть автомобилей, в том числе инкассаторская машина, столкнулись в понедельник на 32-м километре дороги Архангельск — Северодвинск, пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
"Инкассаторская машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной-эвакуатором. Его в свою очередь отбросило на припаркованный на обочине большегрузный автомобиль. Попутно произошло столкновение с "КамАЗом", LADA Kalina и автомобилем ВАЗ-2115", — сообщили в пресс-службе.
В результате столкновения пострадали двое мужчин в инкассаторской машине, пассажир «КамАЗа» и водитель LADA Kalina. Пострадавших госпитализировали в больницу Северодвинска.
Обстоятельства ДТП выясняют.
ТАСС: последние новости
Женская футбольная команда из Брянска попала в ДТП под Липецком При столкновении электрички и легковой машины в Самарской области погибли два человека Омские медики впервые получили машины для перевозки больных с почечной недостаточностью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина480
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение