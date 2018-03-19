В массовом ДТП между Архангельском и Северодвинском пострадали четыре человека

АРХАНГЕЛЬСК , 19 марта. / ТАСС /. Шесть автомобилей, в том числе инкассаторская машина, столкнулись в понедельник на 32-м километре дороги Архангельск — Северодвинск , пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области. "Инкассаторская машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной-эвакуатором. Его в свою очередь отбросило на припаркованный на обочине большегрузный автомобиль. Попутно произошло столкновение с "КамАЗом" , LADA Kalina и автомобилем ВАЗ-2115", — сообщили в пресс-службе. В результате столкновения пострадали двое мужчин в инкассаторской машине, пассажир «КамАЗа» и водитель LADA Kalina. Пострадавших госпитализировали в больницу Северодвинска. Обстоятельства ДТП выясняют.