Четверо жертв ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда

Авария, которая унесла жизни четверых человек, произошла около полудня в понедельник на автодороге " Тюмень — Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе. Как сообщали РИА Новости в окружном управлении МВД, столкнулись Mitsubishi Fuso Canter, «УАЗ» и MAN, в результате чего водитель и трое пассажиров «УАЗ» от полученных травм скончались на месте происшествия.

"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким сотрудников поисково-спасательного отряда поселения Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района»… 19 марта 2018 года произошла страшная трагедия, ушли из жизни 4 замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей", — говорится в сообщении администрации поселения.