Кабмин утвердил новые ставки утильсбора на автомобили

Правительство России утвердило индексацию с 1 апреля 2018 года утильсбора на легковые и грузовые автомобили, следует из соответствующего постановления.

Как сообщает ТАСС, утильстбор на новые автомобили объемом двигателя до одного литра вырастет на 16% (до 33 тыс. рублей с коэффициентом 1,42).

На новые машины с объемом двигателя от одного до двух литров сбор вырастет на 90% до 84 тыс. рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2).

Для машин с объемом двигателя свыше двух и до трех литров сбор также увеличится на 90% — до 126 тыс. рублей. Рост коэффициента в этом случае с 4,22 до 6,3.