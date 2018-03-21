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Кабмин утвердил новые ставки утильсбора на автомобили
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Кабмин утвердил новые ставки утильсбора на автомобили 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Автовести
Правительство России утвердило индексацию с 1 апреля 2018 года утильсбора на легковые и грузовые автомобили, следует из соответствующего постановления.
Как сообщает ТАСС, утильстбор на новые автомобили объемом двигателя до одного литра вырастет на 16% (до 33 тыс. рублей с коэффициентом 1,42).
На новые машины с объемом двигателя от одного до двух литров сбор вырастет на 90% до 84 тыс. рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2).
Для машин с объемом двигателя свыше двух и до трех литров сбор также увеличится на 90% — до 126 тыс. рублей. Рост коэффициента в этом случае с 4,22 до 6,3.
Ранее сообщалось, что цены на легковые автомобили 2018 года в России выросли у производителей на 3-5%. Увеличение стоимости в компаниях объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией. Также стало известно, что в Минпром торге предложили с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87-125%, что на фоне роста акцизов увеличит цены на машины до 17%.
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